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В Саратове пройдут пожарно-тактические учения на здании делового центра «Международный»

Новости


Сегодня в 10.00 в Саратове пройдут пожарно-тактические учения на здании делового центра «Международный» по адресу: проспект 50 лет Октября, дом 107 А.

Здание делового центра - 11-ти этажное, с подвальным помещением. Центр представляет собой общественное здание, которое отличается высокой посещаемостью людей.

По тактическому замыслу учений - в результате короткого замыкания электросветильника произошло загорание оргтехники и мебели в помещении на 6-м этаже. Площадь условного пожара составила 47 кв.м, создалась угроза распространения огня на соседние помещения и сильное задымление на шестом этаже. По легенде учений в здании делового центра на момент пожара находилось 375 человек.

В ходе проведения учения будет отработано взаимодействие пожарно-спасательных подразделений с администрацией объекта, а также отработаны действия личного состава по ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ всеми способами спасения и эвакуации из опасной зоны.

Всего в пожарно-тактических учениях будет задействовано 9 единиц основной и специальной пожарной техники, 44 человека личного состава.