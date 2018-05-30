В саратовских сельхозпредприятиях произведено свыше 47 тысяч тонн молока
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области в сельхозпредприятиях произведено 47,6 тыс. тонн молока, валовой надой молока за сутки составил 361 тонн, надой молока от коровы за сутки 17,0 кг (+0,9 кг к 2017 году), с начала года у населения закуплено 10,0 тыс. тонн молока.
В производстве молока лидируют Марксовский (23251тонна), Базарно-Карабулакский (3165 тонн), Татищевский (2807 тонн) и Калининский (2725 тонн) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше среднеобластного показателя в сельхозпредприятиях Марксовского (26,3 кг), Калининского (25,3 кг) и Энгельсского (21,6 кг) муниципальных районов.