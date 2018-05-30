30 Мая 2018 01:43 СРЕДА
Новости
18:00 | 29 мая
В саратовских сельхозпредприятиях произведено свыше 47 тысяч тонн молока
17:07 | 29 мая
Ко Дню защиты детей в Саратове готовится литературный парад
16:38 | 29 мая
Для "Флотилии плавучих университетов" начинается новый сезон
16:09 | 29 мая
В Саратовской области состоялись ЕГЭ по географии и информатике
15:25 | 29 мая
Физико-технический лицей № 1 Саратова - в рейтинге лучших школ России
14:39 | 29 мая
В минувшие сутки в огне погибли два человека
13:45 | 29 мая
В связи с Днем России жителей региона ждут трехдневные выходные
12:57 | 29 мая
В Пятигорске пройдет 8-й Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
12:00 | 29 мая
В областной научной библиотеке состоится вечер ко дню рождения Людмилы Петрушевской
10:48 | 29 мая
В СГАУ состоялось мероприятие "Село ждет специалистов"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В саратовских сельхозпредприятиях произведено свыше 47 тысяч тонн молока

Новости
В саратовских сельхозпредприятиях произведено свыше 47 тысяч тонн молока

Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области в сельхозпредприятиях произведено 47,6 тыс. тонн молока, валовой надой молока за сутки составил 361 тонн, надой молока от коровы за сутки 17,0 кг (+0,9 кг к 2017 году), с начала года у населения закуплено 10,0 тыс. тонн молока.

В производстве молока лидируют Марксовский (23251тонна), Базарно-Карабулакский (3165 тонн), Татищевский (2807 тонн) и Калининский (2725 тонн) муниципальные районы.

Надой молока на 1 корову за сутки выше среднеобластного показателя в сельхозпредприятиях Марксовского (26,3 кг), Калининского (25,3 кг) и Энгельсского (21,6 кг) муниципальных районов.