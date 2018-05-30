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Ко Дню защиты детей в Саратове готовится литературный парад

Новости
Ко Дню защиты детей в Саратове готовится литературный парад

В День защиты детей в Саратове состоится литературный парад.

В нем примут участие юные читатели Областной библиотеки для детей и юношества имени А.С. Пушкина. Девиз праздничного шествия: «Я хочу читать! Я люблю читать! Я читаю!». Парад проводится уже около 20 лет.

По сложившейся традиции ребята в костюмах героев любимых книг совершат праздничное шествие. Дети со своими родителями пройдут дружной колонной по центральным улицам Саратова. Участники соберутся у библиотеки (ул. Яблочкова, 2) в 10.00. Начало парада-шествия в 10.30.

После этого в 11.00 в актовом зале администрации Фрунзенского района Саратова (ул. Дзержинского 13/15) состоится литературно-музыкальный праздник «Детство – это маленькая жизнь». В этот день выступят детские творческие коллективы. Также для ребят проведут викторины. В мероприятии планируется участие около 200 детей.

Также в библиотеке в этот день пройдут выставки, а также «литературное дефиле» и «книжные дегустации».