Для "Флотилии плавучих университетов" начинается новый сезон

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Из Саратова отправятся два научно-исследовательских судна и несколько полевых передвижных экспедиционных лабораторий. Организатор экспедиции - Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., опорный вуз региона.В этом году экспедиция посвящена 250-летию Больших академических экспедиций в России, инициированных в 1768 году Императрицей Екатериной Великой. Магистральный маршрут экспедиции планируется проложить по реке Волге от Саратова вниз по течению до Волгограда, по территории Саратовской и Волгоградской областей. «Именно здесь в течение 1768-1774 годы проходили пути ученых-натуралистов И.И. Лепехина, П.С. Палласа и других всемирно известных исследователей территории России», - рассказывает один из организаторов и идейных вдохновителей экспедиции завкафедрой ГИГ Алексей Иванов.Район проведения экспедиции, которая продлится несколько недель, планируется разбить на серию полевых пеших и водных маршрутов с заходом в населенные пункты и работой в точках наблюдения.Участниками экспедиции станут представители университетского и академического сообщества из Саратова, Москвы, Новосибирска, Волгограда, Томска Камышина и других городов России. Также к ним присоединятся журналисты, краеведы, музейные и театральные работники, педагоги и учащиеся школ населенных пунктов, расположенных по пути следования экспедиции.Уже в первый день участники будут проводить полевые научные работы на интервале от Саратова до населенного пункта Ровное. 9-10 июня по левому берегу Волги начнутся исследования на территории Ровенского и Краснокутского районов. Одними из ключевых объектов маршрута экспедиции станут населенные пункты Лепехинка (Саратовская область), Гмелинка и Палласовка (Волгоградская область), которые были названы в честь ученых-энциклопедистов и руководителей Больших академических экспедиций второй половины XVIII века.12 июня в городе Красный Кут будут проводиться просветительские и научно-популярные мероприятия для широкой общественности. 15 июня экспедиция планирует проведение подобных мероприятий в окрестностях села Нижняя Банновка Красноармейского района. В этой же точке маршрута состоится Первая Плавучая телевизионная школа.На протяжении всего маршрута экспедиции по традиции будут организованы научные исследования по геологии, географии и геоэкологии Волги, ее береговых участков, вопросам урбанистики, социологии, экологической истории и землеустройству сети поселений.Напомним, в 2017 году экспедиция вышла в Каспийское море, продолжалась она почти месяц, - сообщает пресс-служба СГТУ.