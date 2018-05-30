В Саратовской области состоялись ЕГЭ по географии и информатике

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Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ в России подали более 81 тысячи участников, из них 80 тысяч – выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету задействовано 1869 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). В Саратовской области заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ подали 1004 жителя региона.Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов.Заявления на участие в ЕГЭ по географии в России подали около 24 тысяч человек, в том числе почти 23 тысячи выпускников текущего года. В Саратовской области заявления на участие в экзамене подали 389 юных жителей региона.Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов.Ход экзаменов в регионах контролируют общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение.Свои результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 15 июня.Основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.