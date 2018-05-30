Физико-технический лицей № 1 Саратова - в рейтинге лучших школ России
Рейтинговое агентство RAEX провело четвертое ежегодное исследование, посвященное поступлению школьников в лучшие вузы России – университеты из топ-30 рейтинга вузов RAEX.
Исследование проводилось на основании эксклюзивных данных, которые вузы предоставили рейтинговому агентству. Всего агентством была обработана информация более чем о 125 тыс. выпускников из 15 тыс. школ. При оценке школ учитывались различия по сложности поступления в зависимости от вуза и основания для зачисления.
В рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, включены две общеобразовательные организации Саратовской области. Физико-технический лицей № 1 г. Саратова занял 53 место, лицей № 1 г. Балаково стал 217.
В рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников физико-технический лицей № 1 г. Саратова занял 65 место.