В минувшие сутки в огне погибли два человека
В минувшие сутки в Саратовской области произошло шесть пожаров.
Вчера в 16.20 на пульт «01» поступил сигнал о загорании надворных построек в селе Верхняя Покровка Перелюбского района. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
В 23.18 на пульт «01» Саратова поступил сигнал о загорании двух двухэтажных деревянных домов в Заводском районе. Площадь пожара составила 280 "квадратов".
В 07.43 начался пожар в неэксплуатируемом здании в поселке Новые Бурасы. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. На месте пожара обнаружены погибшими два человека, их личности устанавливаются. На тушение выезжала 1 единица техники, 3 человека личного состава.
В два часа дня поступил сигнал о пожаре в жилом деревянном доме в поселке Росташи Аркадакского района. Площадь пожара составила 135 квадратных метров. Предположительно причина пожара – несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.