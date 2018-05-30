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В связи с Днем России жителей региона ждут трехдневные выходные

Новости


12 июня в Российской Федерации празднуется День России. В этом году День России приходится на вторник.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2017 года № 1250 «О переносе выходных дней в 2018 году» выходной день с субботы 9 июня перенесен на понедельник 11 июня.

Таким образом, для работающих в режиме пятидневной рабочей недели области 9 июня (суббота) станет рабочим днем, сокращенным на один час, а днями отдыха будут 10 июня (воскресенье), 11 июня (понедельник) и 12 июня (вторник) 2018 года.

Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, по законодательству предусмотрены только два выходных дня – 10 июня и 12 июня, а 11 июня, как обычно, рабочий день, сокращенный на один час.

В соответствии со статьей 120 Трудового кодекса Российской Федерации при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются, - сообщает пресс-служба министерства занятости, труда и миграции области.