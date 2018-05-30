В Пятигорске пройдет 8-й Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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В этом году за право представлять свою область, республику или край на чемпионате боролись более 10 тыс. человек по всей стране. Отборочные соревнования стартовали в начале марта в 900 муниципальных образованиях 77 субъектов РФ. Честь Саратовской области на чемпионате будут защищать абсолютный победитель V областного Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Татьяна Ниронова (г. Балаково) и победитель в номинации «Работа в личном кабинете на портале Госуслуг» Михаил Стройкин ( г. Маркс).В финале лучшие встретятся с командами соотечественников из-за рубежа: Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. Возраст большинства участников чемпионата составляет от 60 до 65 лет, а каждый седьмой перешагнул 70-летний рубеж.Организаторами турнира выступили Союз пенсионеров России при поддержке Совета федерации, Министерства труда РФ и Министерства связи РФ, а также Пенсионного фонда России.В предыдущие годы участники компьютерного многоборья соревновались в таких заданиях, как умение пользоваться поисковиками или записываться к врачу через интернет. В нынешнем году им предстоит продемонстрировать знание новых сервисов и технологий, облегчающих повседневную жизнь. Номинации турнира впервые включили в себя работу на портале электронных услуг Пенсионного фонда России es.pfrf.ru и портале Государственной информационной системы ЖКХ.