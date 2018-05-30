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В областной научной библиотеке состоится вечер ко дню рождения Людмилы Петрушевской
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В областной научной библиотеке состоится вечер ко дню рождения Людмилы Петрушевской

Новости
В областной научной библиотеке состоится вечер ко дню рождения Людмилы Петрушевской

Сегодня в 18:00 в конференц-зале Областной универсальной научной библиотеки в рамках проекта «Жемчужины мировой литературы» состоится литературный вечер «Изменённое время», посвященный 80-летию со дня рождения российского прозаика, драматурга и поэта Людмилы Стефановны Петрушевской.

Автор и ведущий программы Леонид Шугом расскажет о непростом пути к признанию, который пришлось пройти Людмиле Стефановне Петрушевской – человеку удивительной судьбы. Как писатель она всегда была слишком честна, смела и непредсказуемая. В 70-е годы прошлого века, её творчество было под запретом, и лишь пьесы с трудом пробивались на сцену. Но дальше премьерных показов дело не шло. Среди тех, кто не боялся ставить Петрушевскую, были такие известные мастера, как Марк Захаров, Лев Додин, Роман Виктюк.

Сегодня Л. Петрушевская – общепризнанный литературный классик. Её печатают, пьесы ставят не только в нашей стране. Её перу принадлежат более пятидесяти книг. Это романы, сборники прозы, поэзии, пьес, сказок, мистических рассказов и эссе.

В программе литературного вечера будут показаны фрагменты документальных фильмов о жизни Л. С. Петрушевской, театральных постановок, фильмов, снятых по её сценариям, отрывки интервью с писательницей.