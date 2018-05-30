30 Мая 2018 01:43 СРЕДА
Новости
18:00 | 29 мая
В саратовских сельхозпредприятиях произведено свыше 47 тысяч тонн молока
17:07 | 29 мая
Ко Дню защиты детей в Саратове готовится литературный парад
16:38 | 29 мая
Для "Флотилии плавучих университетов" начинается новый сезон
16:09 | 29 мая
В Саратовской области состоялись ЕГЭ по географии и информатике
15:25 | 29 мая
Физико-технический лицей № 1 Саратова - в рейтинге лучших школ России
14:39 | 29 мая
В минувшие сутки в огне погибли два человека
13:45 | 29 мая
В связи с Днем России жителей региона ждут трехдневные выходные
12:57 | 29 мая
В Пятигорске пройдет 8-й Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
12:00 | 29 мая
В областной научной библиотеке состоится вечер ко дню рождения Людмилы Петрушевской
10:48 | 29 мая
В СГАУ состоялось мероприятие "Село ждет специалистов"
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В СГАУ состоялось мероприятие "Село ждет специалистов"

Новости
В СГАУ состоялось мероприятие "Село ждет специалистов"

28 мая в актовом зале СГАУ состоялось мероприятие "Село ждет специалистов", организованное региональным отделением Российского союза сельской молодёжи, Министерством образования области, Порталом «Трудовая Слава АПК».

Более 100 школьников из 23-х районов области приняли участие в конкурсе школьных сочинений, посвящённом трудовому подвигу старшего поколения аграриев. Победители и участники конкурса были награждены дипломами.

Состоялась премьера короткометражного видеофильма «День целинника Саратовской области» об актуальной истории появления в календаре новой праздничной даты – 11 марта. Певица Аделя Басырова порадовала своим искусством.

С пожеланиями к школьникам обратились: председатель Комитета по культуре облдумы Лосина А.В., председатель Комитета по туризму, спорту и молодёжной политике облдумы Пьяных Д.С., управляющий областного «Сбербанка» Нарыкин А.И., начальник управления Минсельхоза области Мариевская Н.Н., замначальника управления Министерства молодёжной политики и спорта правительства области Абрашин А.А., начальник отдела Министерства образования области Григорьева Л.А., замдиректора НИИСХ Юго-Востока Деревягин С.С., министр по культуре молодёжного правительства Леонтьева Ю.А., замдиректора ОАО «Агрофирма «Рубеж» Ширяева Е.И., руководитель Книги Трудовой Славы области Ткачёва В.В., председатель Конкурсной комиссии Чернышов Ю.Л.

Порталу «Трудовая Слава АПК» было вручено Благодарственное письмо Министерства образования Саратовской области за проведение Конкурса и вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения Саратовской области

С полным списком победителей Конкурса можно ознакомиться на портале «Трудовая Слава АПК» после 29 мая.