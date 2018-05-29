Высокую оценку замглавы Росмолодежи получило Молодежное правительство Ульяновской области

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В Салехарде 21-24 мая 2018 года состоялся X Всероссийский Съезд молодежных правительств, на котором представители Ульяновского региона заняли первое место в рейтинге лучших Молодежных правительств России. В форуме приняли участие 150 представителей молодёжных совещательных органов из 57 субъектов РФ. Организаторами форума выступили Ассоциация молодежных правительств при поддержке Росмолодежи и Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.Молодежное правительство Ульяновской области включено в список лучших Молодежных правительств страны совершенно заслуженно. Представители молодежи региона ведут эффективную программную и проектную деятельность, серьезную исследовательскую и аналитическую работу, осуществляют по самым разным направлениям многочисленные инициативы и проекты в тесном взаимодействии с детскими объединениями и вузовской молодежью.Как отметила Екатерина Драгунова, Молодежное правительство Ульяновской области подняло высокую планку, которая потребует от него больших усилий не только для сохранения статуса, но и для приумножения достигнутого результата, реализации еще большего количества интересных идей и важных проектов.По словам замглавы Росмолодежи, участники съезда продемонстрировали высокую активность, смелость и неравнодушие, что подтверждает стремление молодых людей к конструктивному диалогу, умение переживать и нести ответственность за свое дело, получать новые знания.Екатерин Драгунова поздравила Молодежное правительство Ульяновской области с достигнутым успехом., отметив его системную работу с муниципалитетами, последовательную и грамотную реализацию ряда проектов при поддержке губернатора региона Сергея Морозова в сфере образования, медицины, ЗОЖ, финансовой грамотности, и наставничества.