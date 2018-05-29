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Высокую оценку замглавы Росмолодежи получило Молодежное правительство Ульяновской области

Новости
Высокую оценку замглавы Росмолодежи получило Молодежное правительство Ульяновской области

Екатерина Драгунова, заместитель главы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) дала высокую оценку деятельности Молодежного правительства Ульяновской области.

В Салехарде 21-24 мая 2018 года состоялся X Всероссийский Съезд молодежных правительств, на котором представители Ульяновского региона заняли первое место в рейтинге лучших Молодежных правительств России. В форуме приняли участие 150 представителей молодёжных совещательных органов из 57 субъектов РФ. Организаторами форума выступили Ассоциация молодежных правительств при поддержке Росмолодежи и Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Молодежное правительство Ульяновской области включено в список лучших Молодежных правительств страны совершенно заслуженно. Представители молодежи региона ведут эффективную программную и проектную деятельность, серьезную исследовательскую и аналитическую работу, осуществляют по самым разным направлениям многочисленные инициативы и проекты в тесном взаимодействии с детскими объединениями и вузовской молодежью.

Как отметила Екатерина Драгунова, Молодежное правительство Ульяновской области подняло высокую планку, которая потребует от него больших усилий не только для сохранения статуса, но и для приумножения достигнутого результата, реализации еще большего количества интересных идей и важных проектов.

По словам замглавы Росмолодежи, участники съезда продемонстрировали высокую активность, смелость и неравнодушие, что подтверждает стремление молодых людей к конструктивному диалогу, умение переживать и нести ответственность за свое дело, получать новые знания.

Екатерин Драгунова поздравила Молодежное правительство Ульяновской области с достигнутым успехом., отметив его системную работу с муниципалитетами, последовательную и грамотную реализацию ряда проектов при поддержке губернатора региона Сергея Морозова в сфере образования, медицины, ЗОЖ, финансовой грамотности, и наставничества.