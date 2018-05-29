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Саратов и Энгельс приняли участие во Всероссийском велопараде

Новости


27 мая Саратов и Энгельс приняли участие во Всероссийском велопараде.

Данное мероприятие проходило на территории области во второй раз и проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения жителей области к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья.

Организаторами мероприятия выступили международная сеть спортивных магазинов «intersport», министерство молодежной политики и спорта области, общественная организация «Саратов велосипедный».

Старт велопарада начался от Театральной площади города Саратова в 10.30 после приветственных слов первого заместителя министра молодежной политики и спорта области Андрея Козлова.

После финиша колоны велопарада на сцене Театральной площади организаторами мероприятия были разыграны сертификаты на велосипеды, а также проведен конкурс на лучший костюм.

Протяженность маршрута составила около 15 км. К участию в мероприятии допускались все желающие, прошедшие регистрацию и допущенные организационным комитетом. Всего в мероприятии приняло участие около 5000 участников со всей области, в том числе из Пензенской и Самарской областей.