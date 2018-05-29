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Алихан Курманов провел тренировку для молодежи

Новости
Алихан Курманов провел тренировку для молодежи

В прошлую субботу, 26 мая, на детской площадке состоялось очередное бесплатное занятие по боксу.

"На этот раз открытую тренировку провел мастер спорта, неоднократный призер первенства России, победитель международных соревнований, победитель и призер чемпионата Вооруженных Сил, участник команды ChebotarevTeam Алихан Курманов.

«Приятно, что есть столько ребят, которые в свой выходной день пришли на спортивную площадку чтобы заняться боксом. Сегодня я убедился, что подобные тренировки, безусловно, нужны. Мне очень понравилось проводить занятие, я видел, что у детей горели глаза», – поделился Алихан Курманов.

Напомним, что прошлая тренировка состоялась на территории школы № 48 с мастером спорта, призером и победителем Международных соревнований Тамерланом Казиевым.

В дальнейшем «Городской молодежный центр» планирует продолжить проведение подобных тренировок в течение всего лета", - сообщает пресс-служба городской администрации.