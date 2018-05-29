Жителям Энгельсского района покажут "Собибор"
В рамках проекта «КИНОНОВИНКИ – РЕГИОНУ» областной киновидеоцентр организует показы одной из самых долгожданных российских премьер 2018 года - военной драмы «Собибор» (12+) в Энгельсском районе области.
Кинолента «Собибор» - режиссерский дебют Константина Хабенского,. Фильм основан на реальных событиях и повествует о единственном в истории войны 1941-1945 гг. успешном побеге пленных из нацистского концлагеря.
Киносеанс состоится 28 мая в 18.00 в Доме культуры «Генеральский» (с. Генеральское, ул. Московская).