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Новости
17:42 | 28 мая
Высокую оценку замглавы Росмолодежи получило Молодежное правительство Ульяновской области
16:39 | 28 мая
Саратов и Энгельс приняли участие во Всероссийском велопараде
15:58 | 28 мая
Алихан Курманов провел тренировку для молодежи
15:07 | 28 мая
Жителям Энгельсского района покажут "Собибор"
14:00 | 28 мая
Саратов готовится к празднованию Международного дня защиты детей
12:57 | 28 мая
В водоеме на территории СНТ обнаружено тело пенсионера
12:00 | 28 мая
Футболисты саратовского университета взяли "серебро" турнира Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги текущего сезона
11:04 | 28 мая
ФСБ напоминает правила пересечения государственной границы детьми
10:11 | 28 мая
Начальник УМВД России по Саратову принял участие во 2-ом Всероссийском велопробеге
09:25 | 28 мая
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Жителям Энгельсского района покажут "Собибор"

Новости
Жителям Энгельсского района покажут "Собибор"

В рамках проекта «КИНОНОВИНКИ – РЕГИОНУ» областной киновидеоцентр организует показы одной из самых долгожданных российских премьер 2018 года - военной драмы «Собибор» (12+) в Энгельсском районе области.

Кинолента «Собибор» - режиссерский дебют Константина Хабенского,. Фильм основан на реальных событиях и повествует о единственном в истории войны 1941-1945 гг. успешном побеге пленных из нацистского концлагеря.

Киносеанс состоится 28 мая в 18.00 в Доме культуры «Генеральский» (с. Генеральское, ул. Московская).