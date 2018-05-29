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Саратов готовится к празднованию Международного дня защиты детей

Новости


Каждый год в Саратове организована насыщенная и разнообразная праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей, - сообщает пресс-служба саратовской мэрии.

31 мая с 18.00 до 20.00 на Бульваре Героев Отечества (п. Солнечный-2) состоится культурно-массовое и спортивное мероприятие. Будут представлены многочисленные интерактивные зоны. Детей и их родителей ждут игровые развлекательные программы, разнообразные мастер-классы для детей дошкольного возраста, конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем детство!» и арт-пленэр «Люблю я волжские просторы», занятия на скейтбордах и роликах.

Состоится возложение цветов к недавно открытому памятнику маршалу авиации, дважды Герою Советского Союза Н.М. Скоморохову: зрители увидят военный церемониал с участием курсантов Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ.

Участники праздничной программы примут участие в Баттле «Танцующий Саратов»: школьники города исполнят вальсы, инструкторы пригласят всех желающих разучить основные элементы танца и попробовать станцевать с артистами.

На протяжении всего мероприятия будут работать аниматоры, ростовые куклы для фотосессий горожан.

На площадках у двух фонтанов состоятся концертные программы с участием творческих коллективов муниципальных учреждений культуры. Кроме того, будет организована ретро-зона, где выступит эстрадный оркестр «Саратов-бэнд» Городского дома культуры национального творчества, Брандт Брасс Ансамбль, артисты Саратовского академического театра оперы и балета и артисты цирка «Арт-алле» (г. Маркс).

В рамках мероприятия будет работать выставка декоративно-прикладного творчества. Централизованная библиотечная система города Саратова представит выставку, посвященную героям Саратова, и буккроссинг.

1 июня с 10.00 от площади им. Н.Г. Чернышевского стартует карнавальное шествие «Парад - алле «Конфетти», которое проследует по ул. Волжской и завершится на Набережной Космонавтов (Центральный спуск). На ярусах Набережной Космонавтов с 10.00 до 13.00 будут размещены интерактивные площадки с выставками, пленэрами, спортивными и творческими выступлениями. На Фединском (Центральном) спуске и на площадке напротив динамического светомузыкального фонтана «Сердце Волги» будут установлены комплекты звуковоспроизводящей и

звукоусилительной аппаратуры, где состоятся праздничные концертные программы. На площадке перед фонтаном саратовцев ждет праздничный концерт учащихся детских музыкальных школ и школ искусств города Саратова «Я выбираю музыку».

3 июня с 11.00 до 20.00 на улице Волжской состоится спортивно-массовое просветительское мероприятие – Открытый чемпионат по уличным играм «Выйди в оффлайн». От сада «Липки» по направлению к улице Некрасова будут размещены 25 интерактивных площадок с различными подвижными, интеллектуальными и спортивными играми, которые представит в рамках партнерства с администрацией муниципального образования «Город Саратов» Информационный центр по атомной энергии г. Саратова Госкорпорации «Росатом». Цель организации – просвещение в области атомной энергетики и популяризация науки. Всего будет представлено шесть тематических зон: игры, экстремальные виды спорта, граффити, интеллект, инновации, сцена. Каждый желающий сможет принять участие в соревнованиях, заработать медаль и призы. В мероприятии задействовано 75 волонтеров и 50 инструкторов из числа студентов, участников молодежных организаций и федераций по видам спорта.