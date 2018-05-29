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В водоеме на территории СНТ обнаружено тело пенсионера

Новости / ЧП
В водоеме на территории СНТ обнаружено тело пенсионера

По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, последний раз 63-летний мужчина выходил на связь с родственниками 24 мая, после чего отправился на рыбалку. Утром 27 мая его тело в водоеме обнаружили местные жители. В ходе его осмотра следователями видимых телесных повреждений не обнаружено.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено
судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото http://gottstat.com