Футболисты саратовского университета взяли "серебро" турнира Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги текущего сезона
С 22 по 25 мая в Смоленске на стадионе СГАФКСТ (по адресу: проспект Гагарина, 23) проходил финальный межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2017/18 гг.
В турнире приняли участие все 16 команд, выступающих в Высшем дивизионе Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования.
Футболисты саратовского университета стали серебряными призерами турнира.