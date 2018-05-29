ФСБ напоминает правила пересечения государственной границы детьми.

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В связи с началом летних каникул родителям, желающим организовать отдых своих детей за рубежом, нужно знать правила пересечения государственной границы несовершеннолетними гражданами Российской Федерации.Когда необходимо оформлять согласиеВ случае, если несовершеннолетний выезжает за рубеж с одним из родителей, согласия на выезд ребенка от второго родителя не требуется. Это следует из статьи 20 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».Если ребенок выезжает из Российской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие на выезд из Российской Федерации. В этом случае достаточно согласия одного из родителей, если от второго родителя не поступало заявления о его несогласии на выезд своего ребенка.В нотариально оформленном согласии от родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего должны содержаться сведения о сроке выезда и государстве (государствах), которое ребенок намерен посетить. Названия сообществ государств, например страны Евросоюза, страны СНГ и так далее не допускаются. Срок действия нотариального согласия в соответствии со ст. 190 ч. 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.Для возвращения на Родину несовершеннолетнего российского гражданина оформление нотариально согласия не требуется.Когда могут отказать в пропуске через границу?В случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке.Родители, отправляющие своих несовершеннолетних детей за границу, во избежание конфликтных ситуаций в пунктах пропуска должны заранее сами удостовериться в отсутствии у ребенка временного ограничения на выезд. Уточнить это можно как у второго родителя, так и в территориальных подразделениях по вопросам миграции МВД России, которые отвечают за рассмотрение заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних и ведут их централизованный учет. В то же время, сотрудники Пограничной службы в пунктах пропуска окажут всяческое содействие не пропущенным через государственную границу несовершеннолетним гражданам. Пограничники передадут детей их законным представителям и проинформируют родителей о сложившейся ситуации. Кроме того, ребенку предоставят место для ожидания, пока его не заберет кто-либо из родителей или законных представителей.В соответствии с действующим законодательством, несовершеннолетние граждане въезжают, выезжают, следуют транзитом и пребывают на территории иностранного государства на основании действительных документов. В случае, если несовершеннолетний ребенок следует с одним из родителей и запись о нем внесена в соответствующий раздел документа, обязательным условием является наличие заверяющей подписи сотрудника, ее оформившего, а также скрепляющей печати. Консультацию по данному вопросу необходимо получить в органах МВД России.