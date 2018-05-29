Начальник УМВД России по Саратову принял участие во 2-ом Всероссийском велопробеге
Саратовский парад велосипедистов прошел в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах областного центра.
Маршрут велопробега, стартовавшего на Театральной площади, составил 17 километров. Участие в акции приняли около трех тысяч велосипедистов. Колонну возглавляла команда Управления МВД России по городу Саратову состоящая из 10 человек, принял участие в велопробеге, и начальник городского Управления МВД полковник полиции Андрей Чепурной.
Во время проведения мероприятия для безопасности участников сотрудниками ГИБДД было перекрыто несколько улиц. Для охраны общественного порядка были задействованы сотрудники городской полиции, а также представители добровольной народной дружины. Нарушений порядка не зафиксировано, общественная безопасность обеспечена в полном объеме, - сообщает пресс-служба ведомства.