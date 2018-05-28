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Гандболисты “СГАУ-Саратов” завоевали бронзовые медали Кубка России

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Гандболисты “СГАУ-Саратов” завоевали бронзовые медали Кубка России

Таким образом наша команда повторила результат прошлого года.

С 23 по 25 мая в Москве проходил Финал четырех Кубка России по гандболу. За трофей боролись команды "Чеховские медведи", "Спартак" (Москва), "СГАУ-Саратов" и "СКИФ" (Краснодар).

Как и в прошлом году, жеребьевка определила в соперники по полуфиналу саратовскому клубу многолетнего лидера отечественного гандбола из города Чехов. К сожалению, наши игроки вновь не смогли дать бой фавориту, уступив в итоге с разницей в шесть мячей - 25:31.

В матче за третье место "аграриям" предстояла встреча с прошлогодним обладателем Кубка России краснодарским "СКИФом". В мае команды уже встречались матчах за седьмое место чемпионата России, когда саратовцы выиграли две игры из трех. В кубовом матче наши гандболисты вновь были сильнее и удачливее. Как итог - победа со счетом 30:26. Второй год подряд бронзовые медали уезжают в Саратов.

В финале "Чеховские медведи" встречались с московским "Спартаком". Встреча завершилась со счетом 26:24 в пользу подмосковного клуба, который в седьмой раз стал обладателем Кубка России.