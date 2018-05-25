Эксклюзивный дизайнерский iPhone X 256Gb Chrono выпустила от Designa Individual
Ювелирная мастерская Designa Individual презентовала премиальную модель iPhone X 256Gb Chrono. Братья Виктор и Морис Рампель, художники из Бельгии, превратили топовый смартфон компании Apple в настоящее произведение искусства, в котором отлично сочетаются роскошь драгоценных металлов, уникальность ручной работы и все преимущества высокотехнологичного устройства.
Каждая шестеренка часового механизма на корпусе Chrono выполнена вручную. Защитное покрытие сделано из сапфирового стекла – оно позволяет видеть самые маленькие элементы ювелирного дизайна, отлично защищает поверхность от повреждений и царапин и придает ей приятный блеск. Задняя панель из премиального карбона декорирована агрессивным узором, окантовка камеры, кнопки и обводка логотипа выполнены из золота. В отделке корпуса ювелиры также, помимо карбона и золота, использовали сапфир, сталь, холодную ювелирную эмаль.
Эксклюзивный дизайнерский смартфон iPhone X 256Gb выпущен лимитированной серией из 19 пронумерованных экземпляров. Этот роскошный аксессуар подчеркнет статус, состоятельность, изысканность вкуса и утонченность владельца.