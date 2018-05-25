Городскую ярмарку вакансий посетили более трех тысяч человек

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Организаторами мероприятия выступили министерство занятости, труда и миграции Саратовской области и центр занятости населения г. Саратова.Представители 95 работодателей г. Саратова предоставили для посетителей мероприятия свыше двух тысяч вакансий, 22 учебных заведения предложили около 30 актуальных образовательных программ профессионального обучения.Посетители ярмарки также имели возможность ознакомиться с городским банком вакансий, насчитывающим более 13 тысяч свободных мест, вакансиями для трудоустройства в другой местности, в том числе размещенными на информационном портале федеральной службы по труду и занятости «Работа в России».В мобильных информационно-консультационных пунктах гражданам были предоставлены услуги по вопросам подбора подходящей работы, информация о возможности переобучения и повышения квалификации, проведено тестирование по выбору профессии.В рамках работы ярмарки состоялись круглый стол по вопросу содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан «Развитие социального партнерства по содействию профессиональному самоопределению несовершеннолетних» и профориентационные мероприятия «О профессиях разных, нужных и важных», «Профессии и навыки будущего».Всего ярмарку посетили более 3000 человек, направления к работодателям для переговоров с целью дальнейшего трудоустройства получили 620 человек, гарантированное трудоустройство – более 180 безработных граждан. Услуги по профориентационному тестированию и консультирование по вопросам выбора профессий получили 200 человек. К представителям учебных заведений обратилось 400 человек. Свыше 50 человек получили юридические услуги.