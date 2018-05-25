На Кумысной поляне состоится выставка-презентация питьевой и минеральной воды
Завтра, 26 мая, сельскохозяйственные ярмарки пройдут на рынке в поселке Юбилейный, в Заводском районе на двух торговых площадках: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в поселке Комсомольский.
В преддверии жаркого летнего сезона на открытой площадке перед ГБУ СО «Сельхозрынок» в пос. Юбилейный министерством сельского хозяйства области организуется выставка-презентация питьевой и минеральной воды Саратовской области. В программе мероприятия - работа консультационной точки для потребителей, концертная программа.
В природном парке «Кумысная поляна» (вход в лагерь «Березка») с 10 часов будет организована торговля мороженым и кумысом, произведенным в хозяйствах Саратовской области.