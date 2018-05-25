Театральный коллектив «Пятое время года» стал призером фестиваля "Успех"
С 18 по 22 мая в Музее-заповеднике А.Н. Островского «Щелыково» в Костромской области прошел финал ХVIII Всероссийского фестиваля любительских театров «Успех».
В мероприятии принял участие «народный коллектив» театр драмы «Пятое время года» Саратовского областного центра народного творчества им. Л.А. Руслановой (руководитель Наталья Иванова). Саратовские актеры сыграли спектакль «Ловушка» по произведениям Агаты Кристи.
По итогам фестиваля частники «Пятого времени года» стали обладателем диплома III степени, а актриса театра, заведующая сектором театрального творчества ГАУК «СОЦНТ» Мария Зеленцова была награждена специальным дипломом «За исполнение женской роли».
В рамках фестиваля участники коллектива посетили творческую лабораторию, а также прошли обучение на мастер-классах по режиссуре, актерскому мастерству, сценическому движению и речи, которые провели ведущие педагоги театральных вузов Москвы.