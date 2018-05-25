Подведены итоги операции «Вези меня правильно»
Мероприятия в ее рамках проводились с 21 по 23 мая на территории Саратова.
По информации ГИБДД города, операция была направлена на выявление нарушений при перевозке несовершеннолетних пассажиров.
Всего инспекторами полка ДПС ГИБДД было выявлено 23 нарушения требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения.
Также зарегистрировано нарушения по ст. 12.6 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности).
Дорожные полицейские призывают водителей-родителей сделатьь все возможное для обеспечения безопасной перевозки своих детей, использговать детские автокресла и удерживающие устройства для перевозки в автомобиле.