В Краснокутском районе утонул 10-летний мальчик

просмотров: 35

По информации СУ СКР по Саратовской области, 24 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в пруду, расположенном в одном из сел Краснокутского района, тела 10-летнего мальчика. Предположительно, днем ребенок вместе с сестрой во время прогулки заметил на поверхности водоема деревянный «плот», на который дети решили взобраться. Так как их стало уносить от берега, мальчик спустился в воду для того, чтобы поплыть обратно, однако пропал из поля зрения сестры, погрузившись под воду. Прибывшие на место происшествия водолазы извлекли ребенка без признаков жизни.На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая провела проводится его осмотр. Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.Следственное управление по Саратовской области напоминает жителям региона, что совсем скоро наступит летний период – пора школьных каникул. Именно родители должны принять меры к организации детям безопасного досуга. Важно не оставлять маленьких членов общества без внимания, не упускать их из поля зрения, особенно, когда они купаются в воде или играют в непосредственной близости от нее.Фото https://img.1kr.ua