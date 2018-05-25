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В Краснокутском районе утонул 10-летний мальчик

Новости / ЧП
В Краснокутском районе утонул 10-летний мальчик


В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 24 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в пруду, расположенном в одном из сел Краснокутского района, тела 10-летнего мальчика. Предположительно, днем ребенок вместе с сестрой во время прогулки заметил на поверхности водоема деревянный «плот», на который дети решили взобраться. Так как их стало уносить от берега, мальчик спустился в воду для того, чтобы поплыть обратно, однако пропал из поля зрения сестры, погрузившись под воду. Прибывшие на место происшествия водолазы извлекли ребенка без признаков жизни.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая провела проводится его осмотр. Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.

Следственное управление по Саратовской области напоминает жителям региона, что совсем скоро наступит летний период – пора школьных каникул. Именно родители должны принять меры к организации детям безопасного досуга. Важно не оставлять маленьких членов общества без внимания, не упускать их из поля зрения, особенно, когда они купаются в воде или играют в непосредственной близости от нее.

Фото https://img.1kr.ua