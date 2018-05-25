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В Саратове сосчитают соловьев

Новости
В Саратове сосчитают соловьев


Акция «Соловьиные вечера» проводится Союзом охраны птиц России.

По информации организаторов, в 2014 году акция проходила более чем в 30 городах России, в 2015 – в 40 городах, в 2016 и в 2017 – более чем в 50 городах России.

В 2018 году городские координаторы уже найдены в следующих городах: Барнаул, Великий Новгород, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Курган, Курск, Липецк, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск и Новосибирский Академгородок, Оренбург, Орел, Пенза, Пермь, Рязань, Саранск, Саратов, Тверь, Тюмень, Уфа, Челябинск, Череповец и Ярославль. Данные по Московской области фиксируются отдельно.

Цель акции «Соловьиные вечера» одновременно и научная – использовать данные о численности соловьев в нашем городе как индикатор состояния окружающей среды, и пропагандистская – привлечь внимание горожан к проблемам охраны птиц. Проводимый учет соловьев – хороший пример метода «народного мониторинга», то есть постоянного получения научной информации с помощью широких слоев населения.

Посчитать соловьев могут все желающие. Для этого им предстоит 26-27 мая найти место, где поют соловьи, вечером на заходе солнца сосчитать певцов, записать адрес места, где поют соловьи: название города, название улицы, номер дома и корпуса. Если вы считаете птиц в парке – записать в какой части парка вы слышали трели (в северной, южной, центральной и так далее) или вблизи какой просеки или аллеи (если они имеют названия). Также нужно кратко описать место, где поёт соловей: парк, палисадник около домов, пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги и т.п. Затем, указав свои фамилию, имя и отчество, внести все эти данные самостоятельно на сайт http://luscinia-luscinia.ru/, либо сообщить их городскому координатору акции.

Неплохо также отметить, где именно сидят поющие птицы – какие кусты или деревья они облюбовали, есть ли рядом водоём.

Все, кто поделиться своими сведениями о поющих соловьях, смогут получить именные Свидетельства участника акции «Соловьиные вечера-2018».

Фото http://erbirds.ru