Сбербанк сократил время обработки платежей до минуты

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Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов во время выступления на панельной сессии «Малый и средний бизнес: приоритеты известны, как достигать?», прошедшей в первый день Петербургского международного экономического форума, отметил: «Скорость осуществления платежей всегда была одним из наших главных конкурентных преимуществ. Мы понимаем, что самое главное для клиентов — это время, а клиент знает, что его платеж будет доставлен практически мгновенно. А с новым цифровым стандартом внутренних переводов Сбербанк вполне можно назвать банком моментальных транзакций».Специалистами банка были завершены технологические преобразования, которые позволили сократить время обработки платежей внутри Сбербанка более чем в два раза. Теперь корпоративные клиенты смогут рассчитываться между собой в рамках платежной системы Сбербанка максимально оперативно.Ранее цифровой стандарт внутреннего перевода на счет юридического лица в любой российский субъект составлял не более 3 минут.Таким образом, банк сделал очередной шаг к достижению своей стратегической цели по развитию платежной системы Сбербанка к 2020 году.СбербанкАлександр БазиянПресс-службател. +7 495 957-57-21media@sberbank.ruПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.