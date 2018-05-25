25 Мая 2018 02:43 ПЯТНИЦА
Новости
19:34 | 24 мая
От школы до ВУЗа - один шаг!
17:03 | 24 мая
Два железнодорожных переезда закрываются на ремонт
16:14 | 24 мая
В Саратове вспомнят творчество Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко
15:08 | 24 мая
Медики проверили здоровье банковских работников
14:17 | 24 мая
С начала года 173 семьи подали заявления на получение ежемесячной выплаты при рождении второго ребенка
13:21 | 24 мая
Продолжается благоустройство бульвара Героев Отечества
12:13 | 24 мая
В Саратове задержали Золушку-мошенницу
11:05 | 24 мая
Областной киновидеоцентр открывает летнюю оздоровительную кампанию
09:57 | 24 мая
Открылась выставка «Храмы Саратова: история и современность»
09:00 | 24 мая
Мужчина погиб при падении с пятого этажа строящегося дома
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От школы до ВУЗа - один шаг!

Новости
От школы до ВУЗа - один шаг!


К началу абитуриентской кампании «Фокс-Экспресс» приготовил подарок для выпускников средних школ, желающих получить высшее образование в российских вузах.

Если Вы поступаете в иногородний вуз или желаете подать вступительные документы (в том числе отправить результаты ЕГЭ) сразу в несколько учебных заведений – обращайтесь в «Фокс-Экспресс», и получите скидку 10%!

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