От школы до ВУЗа - один шаг!
К началу абитуриентской кампании «Фокс-Экспресс» приготовил подарок для выпускников средних школ, желающих получить высшее образование в российских вузах.
Если Вы поступаете в иногородний вуз или желаете подать вступительные документы (в том числе отправить результаты ЕГЭ) сразу в несколько учебных заведений – обращайтесь в «Фокс-Экспресс», и получите скидку 10%!
Курьерская служба «Фокс-Экспресс» специализируется на ответственной доставке личных и корпоративных документов. Нам доверяют банки, страховые компании, визовые центры и консульства зарубежных стран. Вы можете быть уверены, что Ваши документы дойдут до приемной комиссии вовремя, в целости и сохранности!
Документы или их копии вы можете привезти сами в ближайший офис «Фокс-Экспресс» или вызвать курьера на дом.
Заказывая услугу доставки документов в вуз, Вам необходимо сообщить следующую информацию:
* название и точный адрес вуза, в который вы подаете документы;
* график (дни и время) работы и телефон приемной комиссии (получателя Вашего отправления);
* Ваш телефон;
* желательный срок доставки.
Ваши документы прибудут на место назначения в течение 1-5 дней. «Фокс-Экспресс» гарантирует надежность экспресс-доставки!