Два железнодорожных переезда закрываются на ремонт
Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.
По информации пресс-службы Приволжской железной дороги, в связи с ремонтными работами с 23:00 24 мая до 04:00 25 мая будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Березина Речка). Объезд возможен через путепровод по ул. Тульской в Заводском районе г. Саратова.
С 24:00 25 мая до 04:00 часов 26 мая нельзя будет проехать через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание. Объезд возможен через железнодорожный переезд на 6 км ст. Примыкание (5-ый Динамовский проезд, Заводской район).
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
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