В Саратове вспомнят творчество Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко
26 мая в читальном зале сада «Липки» пройдет музыкально-поэтический вечер в формате открытого микрофона «Пока горит свеча…».
По информации городского управления по культуре, мероприятие будет посвящено 85-летию Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко.
Вознесенский и Евтушенко – одни из известнейших поэтов середины XX века, так называемых шестидесятников. Также они известны как поэты-песенники.
На вечере гости узнают интересные факты из биографии поэтов, почитают и послушают стихи, познакомятся с книжной выставкой о жизни и творчестве поэтов-шестидесятников. Будут звучать стихи поэтов и песни под гитару.
Начало - в 16.00.
Фото http://omn-omn-omn.ru