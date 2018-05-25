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В Саратове вспомнят творчество Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко

Новости / Культура
В Саратове вспомнят творчество Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко


26 мая в читальном зале сада «Липки» пройдет музыкально-поэтический вечер в формате открытого микрофона «Пока горит свеча…».

По информации городского управления по культуре, мероприятие будет посвящено 85-летию Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко.

Вознесенский и Евтушенко – одни из известнейших поэтов середины XX века, так называемых шестидесятников. Также они известны как поэты-песенники.

На вечере гости узнают интересные факты из биографии поэтов, почитают и послушают стихи, познакомятся с книжной выставкой о жизни и творчестве поэтов-шестидесятников. Будут звучать стихи поэтов и песни под гитару.

Начало - в 16.00.

Фото http://omn-omn-omn.ru