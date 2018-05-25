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Медики проверили здоровье банковских работников

Новости / Здоровье
Медики проверили здоровье банковских работников


В мероприятии приняли участие сотрудники из Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова и Вольска.

Специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики и центров здоровья при поддержке министерства здравоохранения области провели очередные мероприятия в рамках «Недели здоровья». Банковские служащие прошли скрининговое обследование: измерили уровень артериального давления, глюкозы и холестерина крови, углекислого газа в выдыхаемом воздухе, а также измерили рост, вес, а также прошли компьютерную диагностику работы сердца

- В настоящее время отмечается «омоложение» сердечно-сосудистой патологии, - отмечают специалисты центра медицинской профилактики. - Несмотря на улучшение качества диагностики и лечения, они все еще являются одной из главных причин смертности во всем мире. Поэтому для выявления факторов риска развития заболевания необходимо регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию.

Как сообщили в региональном минздраве, проведение мероприятий профилактической направленности будет продолжено.