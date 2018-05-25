С начала года 173 семьи подали заявления на получение ежемесячной выплаты при рождении второго ребенка

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По информации пресс-службы ОПФР по Саратовской области, с начала года принято 173 заявления на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала от семей, в которых второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года. 133 семьи уже получают выплаты. Всего на эти цели перечислено в кредитные учреждения на счета владельцев сертификата свыше 4 миллионов рублей.Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 14371 рубля 50 копеек (1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в Саратовской области), можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации и др. При обращении в территориальные органы ПФР суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от Пенсионного фонда. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства и за все дни до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. Деньги перечисляются на счет гражданина в российской кредитной организации. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России по месту жительства или через МФЦ.Размер выплаты составляет 9159 рублей (прожиточный минимум для детей в Саратовской области на II квартал 2017 года).Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала будет выплачиваться до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно будет вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.