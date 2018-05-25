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Продолжается благоустройство бульвара Героев Отечества

Новости
Продолжается благоустройство бульвара Героев Отечества


Здесь будет дополнительно высажено 50 лип, кленов, берез и рябин.

В среду министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин провел рабочее совещание на бульваре Героев Отечества в жилом районе «Солнечный-2». В его работе также приняли участие и.о. замглавы Саратова по городскому хозяйству Роман Бусаргин, руководитель СК «Система» Дмитрий Дулепин.

В ходе совещания обсуждалось устранение выявленных после зимы локальных дефектов асфальтобетонного покрытия и ограждения по периметру бульвара, замена дефектных плиток, восстановление дождевателей, ревизия зеленых насаждений и посева газонных трав.

Участники рабочей встречи отмечали, что масштабы бульвара позволяют увеличить количество зеленых насаждений. Поэтому принято решение дополнительно закупить и высадить здесь 50 лип, кленов, берез и рябин.

В настоящее время на бульваре проведены работы по комплексному благоустройству, включающее обустройство на участке зеленой зоны. Бульвар состоит из центральной и двух боковых аллей. Здесь построены три новых фонтана, велодорожки, детские игровые и спортивные площадки, установлены уличные тренажеры, декоративные парковые беседки и другие малые архитектурные формы.