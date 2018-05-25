В Саратове задержали Золушку-мошенницу

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В Ленинском районе Саратова задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве. Подозреваемая по имени Золушка представилась своей жертве работницей пенсионного фонда, сказала, что ей нужно разменять деньги. Когда пенсионер достал пачку купюр, мошенница выхватила ее и убежала. В итоге пожилой мужчина лишился 300 тысяч рублей.- В ходе оперативно-профилактических мероприятий "Табор" за совершение данного преступления была задержана гражданка 91-го года рождения, - рассказывает старший оперуполномоченный отделения по раскрытию мошенничеств У МВД России по городу Саратову Евгений Лысункин. - По данному поводу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Иные лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаютсяВ полиции также не исключают, что это далеко не единичный эпизод криминальной деятельности Золушки.