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Областной киновидеоцентр открывает летнюю оздоровительную кампанию

Новости
Областной киновидеоцентр открывает летнюю оздоровительную кампанию


Первые мероприятия в ее рамках пройдут 1 июня.

Как сообщили в учреждении, центральным местом проведения летних программ станет кинозал «На Рижской» и прилегающая к нему открытая площадка.

Для юных гостей киновидеоцентра разработано более десятка новых познавательно-игровых программ на свежем воздухе. Это подвижные игры, викторины, караоке-конкурсы, танцы и многое другое.

По окончании развлекательных занятий в кинозале «На Рижской» ребята встретятся с героями детских художественных и анимационных фильмов. Среди них будут и киноновинки 2018 года - мультфильмы «Чудо-Юдо» (6+), «Сказ о Петре и Февронии» (6+) и «Славные пташки» (6+).

Областной киновидеоцентр будет проводить летние игровые программы для детей не только на своей территории, но также и на пришкольных площадках Саратова и площадках летних оздоровительных лагерей Саратова и области.

Фото http://molbuk.ua