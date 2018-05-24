Открылась выставка «Храмы Саратова: история и современность»
Экспозиция развернута в XII учебном корпусе на философском факультете и повествует об утраченных и действующих храмах областного центра.
Научно-образовательная выставка была представлена вчера, 23 мая, в рамках Дней славянской письменности и культуры. Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин отметил значимость такой работы, подчеркнув важность разработки данного направления именно молодежью.
Министр внутренней политики и общественных отношений области Елена Щербакова сказала о необходимости помнить уроки истории и сохранять преемственность поколений, чтобы не повторять ошибок, которые совершили предшественники. Храмы всегда служили людям и являлись доминантами архитектурного облика города, подчеркнула министр. Студенты обратились к министру с просьбой о размещении роликов, снятых в период подготовки экспозиции, в средствах массовой информации.
Ректор СГУ имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко сообщил, что работа по данной тематике будет продолжена, а подготовленную экспозицию студенты передают в дар Саратовской епархии. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней политики и общественных отношений области.