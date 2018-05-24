Мужчина погиб при падении с пятого этажа строящегося дома
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 23 мая днем в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели плотника 1982 года рождения при проведении работ в строящемся многоэтажном доме на Лебедева-Кумача. Предположительно, мужчина упал с пятого этажа.
По данному факту было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
- В рамках организованной проверки следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за контроль по соблюдению техники безопасности, - сообщили в управлении. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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