24 Мая 2018 13:31 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:05 | 24 мая
Областной киновидеоцентр открывает летнюю оздоровительную кампанию
09:57 | 24 мая
Открылась выставка «Храмы Саратова: история и современность»
09:00 | 24 мая
Мужчина погиб при падении с пятого этажа строящегося дома
17:22 | 23 мая
Областная универсальная научная библиотека приглашает на празднование Дня славянской письменности
16:37 | 23 мая
Саратовцу предъявили обвинение в убийстве знакомого
15:39 | 23 мая
26 мая пройдет открытое первенство Саратовской области в дисциплине спорт-трап
14:31 | 23 мая
В Саратовской области стало больше пенсионеров
13:17 | 23 мая
Областной киновидеоцентр приглашает саратовцев на "Каникулы президента"
12:03 | 23 мая
Сегодня в пригородных поездах в Саратовской области пройдет акция "Вагон здоровья"
11:08 | 23 мая
В Саратове за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, осужден бывший директор ООО
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Мужчина погиб при падении с пятого этажа строящегося дома

Новости / ЧП
Мужчина погиб при падении с пятого этажа строящегося дома


Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 23 мая днем в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели плотника 1982 года рождения при проведении работ в строящемся многоэтажном доме на Лебедева-Кумача. Предположительно, мужчина упал с пятого этажа.

По данному факту было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

- В рамках организованной проверки следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за контроль по соблюдению техники безопасности, - сообщили в управлении. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото http://expert.ru