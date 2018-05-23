Областная универсальная научная библиотека приглашает на празднование Дня славянской письменности
Ко Дню славянской письменности и культуры в Областной универсальной научной библиотеке пройдет ряд мероприятий.
24 мая в 13:00 студенты средне-специальных учебных заведений Саратова приглашаются на познавательное путешествие в историю славянской письменности «Начало Аза». На нем выступит молодежный фольклорный ансамбль Саратовского областного колледжа искусств «Дар».
25 мая в 18:30 в конференц-зале библиотеки состоится концерт духовной музыки «Слава вам, братья, славян просветители!» в исполнении Архиерейского мужского хора Саратовской митрополии под управлением регента Александра Занорина, ректора Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.
Вниманию участников мероприятий будут представлены книжно-иллюстративная выставка из фондов Областной универсальной научной библиотеки «Бесценное наследие славянских народов» и книжно-иллюстративная выставка «Свет дневной есть слово книжное…» из фонда отдела редкой книги.