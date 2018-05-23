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Саратовцу предъявили обвинение в убийстве знакомого

Новости
Саратовцу предъявили обвинение в убийстве знакомого

Следственный отдел по Заводскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области продолжает расследование уголовного дела по факту убийства 44-летнего местного жителя.

Ранее сообщалось, что утром 21 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из комнат дома, расположенного на улице Азина города Саратова, тела 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаным ранением груди.

По результатам проведенных первоначальных следственных действий установлена причастность к убийству потерпевшего хозяина комнаты, 1973 года рождения, в которой обнаружено тело.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 мая 2018 года во время распития спиртного между указанными мужчинами в присутствии свидетеля произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилого помещения нанес гостю один удар ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, он признал вину в инкриминируемом ему деянии. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.