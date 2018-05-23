23 Мая 2018 21:01 СРЕДА
Новости
17:22 | 23 мая
Областная универсальная научная библиотека приглашает на празднование Дня славянской письменности
16:37 | 23 мая
Саратовцу предъявили обвинение в убийстве знакомого
15:39 | 23 мая
26 мая пройдет открытое первенство Саратовской области в дисциплине спорт-трап
14:31 | 23 мая
В Саратовской области стало больше пенсионеров
13:17 | 23 мая
Областной киновидеоцентр приглашает саратовцев на "Каникулы президента"
12:03 | 23 мая
Сегодня в пригородных поездах в Саратовской области пройдет акция "Вагон здоровья"
11:08 | 23 мая
В Саратове за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, осужден бывший директор ООО
09:53 | 23 мая
Выплаты на первенцев получают 1125 саратовских семей
09:00 | 23 мая
Исторический фотовернисаж открылся на заводе «Балтика» в Новосибирске
17:08 | 22 мая
В Саратовской области посеяно более двух миллионов гектар яровых культур
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

26 мая пройдет открытое первенство Саратовской области в дисциплине спорт-трап

Новости


26 мая в стрелковом клубе «Медведь» состоится открытое первенство Саратовской области в дисциплине спорт-трап – одной из разновидностей стендовой стрельбы по спортивным мишеням - тарелочкам, которая является охотничье – прикладным видом спорта и лучшим тренингом для охотников.

Турнир проводится в память Анатолия Морсина - человека, внесшего огромный вклад в развитие охотничьего хозяйства региона. 19 мая ему исполнилось бы 60 лет.

Турнир проводится второй год подряд комитетом охотничьего хозяйства области совместно со стрелковым клубом «Медведь». Руководитель комитета Игорь Потапов примет личное участие в состязаниях вместе с охотниками и спортсменами.

Старт турнира намечен на 26 мая, церемония открытия - в 10.00 в стрелковом клубе «Медведь», Саратов, 2-ая Земляная, 7 (район Автовокзала). Регистрация с 9 утра, - сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.