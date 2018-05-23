26 мая пройдет открытое первенство Саратовской области в дисциплине спорт-трап
26 мая в стрелковом клубе «Медведь» состоится открытое первенство Саратовской области в дисциплине спорт-трап – одной из разновидностей стендовой стрельбы по спортивным мишеням - тарелочкам, которая является охотничье – прикладным видом спорта и лучшим тренингом для охотников.
Турнир проводится в память Анатолия Морсина - человека, внесшего огромный вклад в развитие охотничьего хозяйства региона. 19 мая ему исполнилось бы 60 лет.
Турнир проводится второй год подряд комитетом охотничьего хозяйства области совместно со стрелковым клубом «Медведь». Руководитель комитета Игорь Потапов примет личное участие в состязаниях вместе с охотниками и спортсменами.
Старт турнира намечен на 26 мая, церемония открытия - в 10.00 в стрелковом клубе «Медведь», Саратов, 2-ая Земляная, 7 (район Автовокзала). Регистрация с 9 утра, - сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.