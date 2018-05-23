В Саратовской области стало больше пенсионеров

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Напомним, правом выхода на страховую пенсию по старости пользуются граждане, достигшие пенсионного возраста - 55 лет женщины и 60 лет мужчины. Кроме того, необходимыми условиями для назначения страховой пенсии по старости являются в 2018 году наличие 9 лет страхового стажа и 13,8 баллов. Обращаем внимание, что требования к стажу и баллам будут меняться, ежегодно увеличиваясь на 1 год и 2,4 балла, и в результате составят 15 лет и 30 баллов.Если пенсионер достиг пенсионного возраста, но не «заработал» минимального количества баллов или стажа, выход на пенсию будет отложен до тех пор, пока необходимый минимум не будет «заработан». Если спустя 5 лет после достижения общеустановленного пенсионного возраста гражданин не сможет заработать необходимое количество баллов и (или) стажа, то вместо страховой будет назначена социальная пенсия по старости.Важно знать, что в баллы пересчитываются страховые взносы, которые с официальной зарплаты уплачивает работодатель за своего сотрудника. И чем выше заработная плата, тем больше баллов сможет «заработать» гражданин. При отчислениях с минимальной зарплаты за год можно «заработать» лишь 1,115 балла.Кроме того, в страховой стаж учитываются и некоторые социально значимые периоды, за которые также начисляются баллы. Так, за год военной службы по призыву начисляется 1,8 балла. Столько же баллов можно «заработать», ухаживая за инвалидом 1 группы, пожилым человеком старше 80 лет или ребенком-инвалидом. Один из родителей, ухаживая за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет, также за год ухода «получает» 1,8 балла, за вторым - 3,6 балла, третьим и четвертым - по 5,4 балла.При обращении гражданина за назначением страховой пенсии по старости, специалисты ПФР выбирают наиболее выгодный для пенсионера вариант расчета пенсии.Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов, а также проверить, отчисляет ли работодатель за сотрудника взносы на обязательное пенсионное страхование, можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru.На сегодняшний день средний размер страховой пенсии в регионе составляет 12 721 рубль.