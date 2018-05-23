Областной киновидеоцентр приглашает саратовцев на "Каникулы президента"
Областной киновидеоцентр приглашает жителей Саратова на просмотр киноновинки – отечественной комедии «Каникулы президента» (16+).
Киносеанс состоится 24 мая в 15.00 в рамках проекта «Семейные киночетверги».
Главный герой киноленты однажды решает отправиться на заслуженный отдых в Крым в гордом одиночестве. Однако отпуск проходит не так спокойно, как ему хотелось бы…
Главные роли в фильме исполнили: Дмитрий Грачев, Гоша Куценко, Дмитрий Дибров, Анна Цуканова-Котт и другие.
Стоимость билета – 65 рублей.