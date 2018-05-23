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Сегодня в пригородных поездах в Саратовской области пройдет акция "Вагон здоровья"

Новости
Сегодня в пригородных поездах в Саратовской области пройдет акция "Вагон здоровья"

АО «Саратовская ППК» совместно с НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов-2» проведут сегодня профилактическую акцию «Вагон здоровья».

В рамках акции в пригородном поезде № 6161 сообщением Саратов-1 – Ртищево-1 на участке Саратов-1 – Аткарск и в пригородном поезде № 6434 сообщением Аткарск – Анисовка на участке Аткарск – Саратов-1 медики проведут консультации по профилактике заболеваний и измерят всем желающим артериальное давление.

С 12:00 до 14:30 местного времени акция «Вагон здоровья» будет проходить в зале ожидания вокзала станции Аткарск, где также состоится открытая встреча руководителей АО «Саратовская ППК» с жителями Аткарска и Аткарского района. Все желающие могут задать вопросы по качеству обслуживания пассажиров в поездах пригородного сообщения.