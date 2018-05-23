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В Саратове за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, осужден бывший директор ООО

Новости
В Саратове за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, осужден бывший директор ООО

В Саратове вынесен приговор бывшему директору ООО «Спецзащита». Он признан виновным в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

27 марта прошлого года в квартире дома, расположенного на проспекте Энтузиастов города Саратова, в связи с отсутствием тяги в дымоходном канале образовалось скопление угарного газа. В результате этого 66-летняя жительница квартиры и ее 12-летняя внучка госпитализированы с отравлением угарным газом.

Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз здоровью пострадавших причинен легкий вред.

Следствием и судом установлено, что указанное произошло ввиду неисполнения директором ООО «Спецзащита», у которого заключен договор с управляющей компанией, обслуживающей дом, договора в части прочистки дымоходных каналов.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 000 рублей, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.