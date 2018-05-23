Исторический фотовернисаж открылся на заводе «Балтика» в Новосибирске

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Юбилейные мероприятия стартовали в главном корпусе новосибирской пивоварни с открытия фотовыставки, посвященной дню рождения завода и его сотрудникам. На фотовернисаже представлено немало снимков, сделанных работниками предприятия. Следует отметить, что в команде новосибирского филиала «Балтики» в настоящее время трудятся около 100 человек, работающие здесь со дня основания завода.Выставку открыли, перерезав символическую ленточку, директор филиала «Балтика-Новосибирск» Елена Криволапова и один из «старожилов» предприятия Олег Герасимов, председатель Совета трудового коллектива новосибирского завода. Елена Криволапова отметила целеустремленность и сплоченность команды пивоварни, подчеркнув, что каждодневный труд всех сотрудников предприятия позволяет добиваться множества побед. Директор «Балтики-Новосибирск» заявила, что на предприятии созданы комфортные и безопасные условия труда для коллектива. Не случайно завод является в Сибирском регионе одним из самых привлекательных работодателей.Олег Герасимов также считает, что за десять лет главным достижением предприятия стало создание сплоченной команды, которая принимает любые вызовы и достигает успеха в самых непростых условиях.