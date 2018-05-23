Выплаты на первенцев получают 1125 саратовских семей

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По словам супругов Акимовых из Ершовского района области, в семье которых в феврале 2018 года родился сын Артем, данные выплаты являются существенной прибавкой к их семейному бюджету, важной мерой социальной поддержки семей с детьми со стороны государства.Напомним, новая мера социальной поддержки семей с детьми введена с января 2018 года. Право на выплату имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 14 371,50 рублей в месяц.Выплата осуществляется за счет средств федерального бюджета. По предварительным оценкам, всего в 2018 году в Саратовской области ею воспользуются родители 3,3 тысяч первенцев.Основания, порядок назначения и осуществления новой выплаты, инициированной Президентом Российской Федерации, установлены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».Прием заявлений с документами для назначения выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляют органы социальной защиты населения области и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.