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В Саратовской области посеяно более двух миллионов гектар яровых культур

Новости
В Саратовской области посеяно более двух миллионов гектар яровых культур

В Саратовской области посеяно более 2 млн га яровых культур, в том числе зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади более 1 млн га, кормовые на 40 тыс. га.

Технические культуры посеяны на площади 914 тыс. га (70% от плана), картофель посажен на площади более 18,7 тыс. га (97% от плана), овощные культуры посеяны на 12,6 тыс. га (77% от плана).

В посевной кампании в числе передовых - хозяйства Пугачевского (107 тыс. га), Калининского (90,5 тыс. га), Перелюбского и Ершовского (по 82 тыс. га), Самойловского (79 тыс. га) районов.

Сахарной свеклы посеяно 9,5 тыс. га (89%). Лидерами среди свеклосеющих районов являются Балашовский (4,5 тыс. га) Романовский (2,06 тыс. га) и Аркадакский (1,1 тыс. га) районы.

Несмотря на то, что весна текущего года носила затяжной характер и произошло смещение сроков начала весеннего боронования и сева от среднемноголетних, хозяйства области существенно нарастили темп проведения весенне-полевой кампании и увеличили площадь весеннего сева по сравнению с прошлогодним показателем на текущую дату, который составлял 1 млн 600 тыс. га.