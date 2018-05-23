Государственный музей К.А. Федина приглашает на встречу с поэтом, эссеистом, литературоведом Ириной Борисовной Озёрной (Иерусалим).

просмотров: 94

Ирина Озёрная – потомственный литератор, уроженка Саратова. Родилась в семье поэта Бориса Озёрного и радиожурналистки Розы Озёрной. Образование получила на филологическом факультете СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Со студенческих лет увлеклась изучением творчества Ю.К. Олеши, чем занимается и по сей день, публикуя статьи и книги о замечательном писателе. Ирина была одним из первых сотрудников Государственного музея К.А. Федина, принимала участие в создании его первой экспозиции. В начале 1980-х годов переехала в Москву, работала научным сотрудником в ЦГАЛИ и ИМЛИ РАН, служила завлитом в театре «Эрмитаж». Постоянно печаталась в разных российских и зарубежных изданиях, участвовала в теле- и радиопередачах. Много сил и времени отдает проблемам защиты животных.Ирина Озёрная находится в постоянном творческом поиске, пишет стихи, статьи, эссе. В 2015 году в Иерусалиме, где она живет последнее время, вышла ее книга «По ходу жизни», которую автор уже представляла в Израиле и в Москве. В сборник вошли стихи, придуманный ею новый жанр – «стишаги», эссе, публицистика. Издание замечательно оформлено художником Олесей Озерной, дочерью Ирины Борисовны.24 мая в Государственном музее К.А. Федина состоится очередная презентация книги, в которой примут участие доктор филологических наук Елена Елина, композитор Сергей Ткачев, журналист и исполнитель песен Наталия Махаличева.