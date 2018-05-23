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Новости
17:08 | 22 мая
В Саратовской области посеяно более двух миллионов гектар яровых культур
16:23 | 22 мая
Государственный музей К.А. Федина приглашает на встречу с поэтом, эссеистом, литературоведом Ириной Борисовной Озёрной (Иерусалим)
15:31 | 22 мая
В Заводском районе Саратова нашли труп мужчины. Возбуждено уголовное дело
14:17 | 22 мая
Лучшие семьи области получили свидетельства о занесении на областную Доску Почета
13:19 | 22 мая
Продажи электронных билетов на поезда дальнего следования на Приволжской магистрали выросли почти на 40% с начала года
12:25 | 22 мая
На закрытии 26-го Международного органного фестиваля с программой «Джаз по-французски. Орган, труба, дудук и саксофон» выступит Францис Видил
11:11 | 22 мая
Подведены промежуточные итоги тестирования восстановленных шин «КаМаРетрэд»
10:46 | 22 мая
Актриса ТЮЗа завоевала первое место на Всероссийском конкурсе актерской песни имени Клавдии Шульженко
09:52 | 22 мая
За выходные в Саратове задержали 8 нетрезвых водителей
09:00 | 22 мая
Саратовские животноводы привезли медали с 19-й Российской выставки племенных овец и коз
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Государственный музей К.А. Федина приглашает на встречу с поэтом, эссеистом, литературоведом Ириной Борисовной Озёрной (Иерусалим)

Новости
Государственный музей К.А. Федина приглашает на встречу с поэтом, эссеистом, литературоведом Ириной Борисовной Озёрной (Иерусалим)

Государственный музей К.А. Федина приглашает на встречу с поэтом, эссеистом, литературоведом Ириной Борисовной Озёрной (Иерусалим).

Ирина Озёрная – потомственный литератор, уроженка Саратова. Родилась в семье поэта Бориса Озёрного и радиожурналистки Розы Озёрной. Образование получила на филологическом факультете СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Со студенческих лет увлеклась изучением творчества Ю.К. Олеши, чем занимается и по сей день, публикуя статьи и книги о замечательном писателе. Ирина была одним из первых сотрудников Государственного музея К.А. Федина, принимала участие в создании его первой экспозиции. В начале 1980-х годов переехала в Москву, работала научным сотрудником в ЦГАЛИ и ИМЛИ РАН, служила завлитом в театре «Эрмитаж». Постоянно печаталась в разных российских и зарубежных изданиях, участвовала в теле- и радиопередачах. Много сил и времени отдает проблемам защиты животных.

Ирина Озёрная находится в постоянном творческом поиске, пишет стихи, статьи, эссе. В 2015 году в Иерусалиме, где она живет последнее время, вышла ее книга «По ходу жизни», которую автор уже представляла в Израиле и в Москве. В сборник вошли стихи, придуманный ею новый жанр – «стишаги», эссе, публицистика. Издание замечательно оформлено художником Олесей Озерной, дочерью Ирины Борисовны.

24 мая в Государственном музее К.А. Федина состоится очередная презентация книги, в которой примут участие доктор филологических наук Елена Елина, композитор Сергей Ткачев, журналист и исполнитель песен Наталия Махаличева.